انت الان تتابع "الزعاق": الحرارة لن تنفك إلا بعد 55 يوماً مع دخول النجم الثاني من سهيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 5 يوليو, 2023, 7:30 صباحاً

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إنه مع بداية اشتداد الحرارة خلال شهرَي يوليو وأغسطس تتزايد حرارة المسطحات المائية في بحر العرب وخليجه. وحدّد الزعاق، الدول التي ستمر بها سحبٌ ماطرة والعابرة في شهرَي يوليو وأغسطس. وأكمل في فيديو عبر حسابه بتويتر، أن بحر العرب يعطي ذراعاً من السحب الماطرة على اليمن وعُمان وتدفعها رياحٌ شرقية على جنوب المملكة، وغير الممطرة على البحرين والكويت والمنطقتَيْن الشرقية والوسطى، والأجزاء الغربية من المملكة. وأضاف، خلال تلك الفترة تمر بنا رياحٌ شمالية حارة تسمّى رياح البوارح أو رياح صباغ اللون. ولفت الزعاق، إلى أن الحرارة لن تنفك إلا بعد 55 يوماً تقريباً مع دخول النجم الثاني من نجوم سهيل في أول سبتمبر.

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