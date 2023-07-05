"سعود الطبية" تُوَضح أعراض وأسباب حساسية العين في فصلي الربيع والصيف

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 5 يوليو, 2023, 7:33 صباحاً

مع دخول فصل الصيف أو الربيع، يعاني البعض من احمرار العين مع حكة مستمرة، إلى جانب نقص القدرة على الرؤية بوضوح وهي من أمراض العين الشائعة في مثل هذه الأوقات من العام. وأوضحت مدينة الملك سعود الطبية، الأسبابَ التي تؤدي إلى الإصابة بحساسية العين في هذا التوقيت؛ مشيرة إلى أن الأعراض التي تظهر على المصابين بحساسية العين تشمل: الإحساس بالحكة، والاحمرار، والتورم في الملتحمة، وزيادة الإفرازات المخاطية، والإحساس بالجفاف في العين، وزيادة في إفراز الدموع. وأضافت أن أسباب الإصابة تتضمن حبوب اللقاح (من الأشجار والحشائش والمزروعات)، والتي تنتشر في فصل الربيع، والرياح المحملة بالأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة وأشعة الشمس فوق البنفسجية في فصل الصيف، والملوثات الهوائية مثل عوادم السيارات وغيرها.

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