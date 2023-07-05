ترقب لتصريحات الأمير عبدالعزيز بن سلمان.. سعر برنت ينخفض إلى 75.83 دولار للبرميل

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 5 يوليو, 2023, 7:35 صباحاً

تباين أداء أسعار النفط خلال تداولات الأربعاء وسط مخاوف بشأن المعروض بعدما مدّدت السعودية خفض الإنتاج لأغسطس، وقلّصت روسيا صادراتها من النفط. ويترقب المتداولون، اليوم، تصريحات وزير الطاقة الأمير "عبدالعزيز بن سلمان" خلال كلمة في ندوة "أوبك" الدولية الثامنة المنعقدة في فيينا. ومن المقرر أن تصدر اليوم تقديرات معهد البترول الأمريكي لمخزونات النفط في الأسبوع الماضي، على أن تعلن إدارة معلومات الطاقة البيانات الرسمية غداً. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.55% أو 42 سنتاً عند 75.83 دولار للبرميل، في الساعة 08:06 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة. وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس 1.6% أو 1.12 دولار إلى 70.91 دولار للبرميل، هذا ولم تتم تسوية العقود أمس نظراً لعطلة السوق الأمريكية.

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