انت الان تتابع 46 مئوية.. الصمان والأحساء تسجلان أعلى درجة حرارة بالمملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 5 يوليو, 2023, 7:42 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الأحساء والصمان 46 مئوية؛ فيما سجلت أبها أقل درجة حرارة 19 مئوية. وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الأحساء والصمان 46 مئوية، وكل من الدمام وحفر الباطن والخرج 45 مئوية، والمدينة المنورة ووادي الدواسر وشرورة والعلا 44 درجة. وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت أبها في أدنى القائمة بـ19 مئوية، والقريات 21 درجة مئوية والباحة وطريف 22 مئوية. وسجلت الوجه وينبع وجدة أعلى رطوبة بنسبة 85% و75%.

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