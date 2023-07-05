فيديو طريف.. شاهد ما فعله هذا الحيوان براكب أمواج أمريكي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 5 يوليو, 2023, 7:42 صباحاً

كشف فيديو طريف عن موقف محرج تعرض له راكب أمواج أمريكي، قبالة ساحل كاليفورنيا، حينما سرق كلب ماء لوح ركوب الماء، واضطر الرجل لمطاردة الحيوان لاستعادة اللوح. وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، تجاوزت مشاهدات الفيديو 3 ملايين مشاهدة. ويظهر في الفيديو كلب الماء وهو يخطف لوح ركوب الأمواج؛ بينما كان صاحبه يسبح بعيدًا. وسرعان ما يسبح الحيوان مبتعدا عن الموقع، بينما يطارده راكب الأمواج، لاستعادة اللوح. ويدخل راكب الأمواج في معركة مع كلب الماء للحصول على اللوح، ويقوم برشه بالماء محاولًا دفعه لتركه. وبينما يحاول راكب الأمواج إبعاد كلب الماء عن اللوح، يبدو الحيوان غير منزعج من الوضع؛ لينتهي الفيديو دون الكشف عن الطرف المنتصر.

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