"صحة الرياض": هنا 5 نصائح وإرشادات مهمة لتجنب النزلات المعوية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 5 يوليو, 2023, 8:05 صباحاً

قدمت "صحة الرياض" مجموعة من النصائح الطبية لتجنب النزلات المعوية. وشملت النصائح الحرص على النظافة عبر غسل اليدين بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعده، وبعد استخدام الحمام. وأضافت في إنفوجرافيك نشرته اليوم، عبر حسابها في تويتر، أن أهم النصائح يتمثل في الحرص على نظافة الأواني المستعملة لإعداد الطعام وغسل الفواكه والخضراوات قبل تناولها، وعدم ترك الطعام مكشوفاً، مع التأكّد أن تكون مياه الشرب والطبخ من المياه المعلبة أو المغلية قبل الاستخدام، وعدم شراء السلطات والأطعمة من الباعة الجائلين.

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