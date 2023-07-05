بالفيديو.. برنامج خادم الحرمين الشريفين يُحَقق أمنية فلسطيني مبتور الساق بالحج هذا العام

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 5 يوليو, 2023, 8:21 صباحاً

مكَّنَ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- فلسطينيًّا من حجاج غزة يُدعى مجدي محمد التتر، شقيق أحد الشهداء والذي يتنقل ويتحرك على عكازين لبتر أحد ساقيه، من تحقيق أمنيته التي كان يتمناها طيلة عمره بالحج هذا العام ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. وقدّم الحاج الفلسطيني شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -يحفظهما الله- على تحقيق أمنيته بتأديته مناسك الحج لهذا العام على أكمل وجه؛ مشيدًا بالدور الرائد لجميع أبناء الشعب السعودي في تفانيهم بتقديم مهامهم لضيوف الرحمن؛ مؤكدًا أن جميع الخدمات التي قدموها تفوق الوصف وعلى أعلى المستويات؛ مشيرًا إلى أن الضيافة السعودية فوق ما يتخيله العقل. وأوضح أن جميع القائمين على الخدمة من وزارة الشؤون الإسلامية يتنافسون في أدوارهم بكل حب ومودة وعطاء؛ معربًا عن سعادته الغامرة بهذه الحفاوة والاستقبال الرائع من جميع الجوانب. وأشار إلى أنه لا يمكن أن يصف شعوره بالكامل حينما دخل المسجد الحرام فالموقف امتزج بالفرحة وعظمة أطهر بقاع الأرض والمعمورة، وتطرق إلى أنه حينما دخل المسجد الحرام شعر بالأجواء الروحانية الفريدة التي يتميز بها البيت العتيق.

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