فيديو.. تحرير 5 رهائن من داخل إحدى الصيدليات ومقتل مسلح في إيران

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 5 يوليو, 2023, 8:26 صباحاً

عقب اشتباكات نارية بإحدى الصيدليات في مدينة شيراز جنوب إيران؛ تَمَكنت الشرطة من تحرير 5 رهائن وتصفية الخاطف. وبحسب المصادر، تَوَجه السارق المسلح إلى صيدلية في بلدة "صدرا" في مدينة شيراز؛ بهدف ابتزازها بعد تهديد الحاضرين وإطلاق النار، واحتجز خمسة موظفين من الصيدلية والمواطنين المتواجدين في ذلك المكان بسلاح ناري. ومع دخول الشرطة إلى المكان؛ قام الخاطف بإطلاق النار على قوات الشرطة، ولم يكترث بالإنذارات؛ مما أدى إلى مقتله برصاص الشرطة والإفراج عن المختطفين وفق ما نقلته "روسيا اليوم".

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