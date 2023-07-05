انت الان تتابع "الهاتف المجاني" للشؤون الإسلامية يستقبل قرابة نصف مليون مكالمة منذ بدء موسم الحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ ممثلة في الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة، 496.275 مكالمة عبر الهاتف المجاني (8002451000) منذ بداية موسم حج هذا العام 1444هـ، حتى منتصف شهر ذي الحجة الحالي.

وتستهدف الخدمة الإجابةَ على استفسارات الحجاج المتعلقة بمناسك الحج والعمرة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تقدّمها الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة السامية في نشر الوسطية والاعتدال، وتوجيه ضيوف الرحمن وفق المنهج الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة؛ تحقيقًا لتطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.

وكلّفت الأمانةُ نخبةً من دعاة الوزارة الذين يملكون دراية تامة بمناسك الحج والعمرة وفق الكتاب والسنة، مع توفير مترجمين بلغات عالمية؛ حيث يستقبل الهاتف المجاني المكالمات على مدار الساعة وبعشر لغات عالمية، وهي: (العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والتركية، والهندية، والأمهرية، والأدرية، والهوسا، والإندونيسية، والبنغالية).

وبلغ عدد المكالمات التي استقبلتها الأمانة عبر الهاتف المجاني 496.275 مكالمة بعشر لغات عالمية، واستقبال 87268 مكالمة عبر الاتصال المرئي من خلال أجهزة الآيباد المنتشرة في مساجد المواقيت، ومساجد المشاعر المقدسة، ومساجد الحل، ومصليات الفنادق بالمنطقة المركزية بثلاثين لغة عالمية.. كما ستواصل الأمانة استقبال المكالمات للرد على استفسارات الحجاج حتى نهاية موسم الحج لإرشاد ضيوف الرحمن وتوعيتهم بما يُشكِل عليهم من أمور الحج.