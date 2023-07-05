انت الان تتابع "واتساب" تُطلق تحديثاً يسمح بعدم فقدان جودة مقاطع الفيديو بعد إرسالها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 5 يوليو, 2023, 10:36 صباحاً

كشفت تقارير صحفية عالمية عديدة أن منصة التراسل الفوري المشفر تختبر ميزة جديدة تسمح لمستخدميها بإرسال مقاطع الفيديو عالية الجودة من دون فقدان جودتها. وتعمل "واتساب" منذ إطلاقها على تخفيف العبء عن المنصة بتقليل جودة الصور ومقاطع الفيديو عند إرسالها حتى لا تستهلك خوادمها، لكن بهذه التقنية الجديدة سيتمكّن المستخدمون للمرة الأولى من الاحتفاظ بجودة صورهم ومقاطعهم المصورة. وأفاد التقرير الوارد عبر موقع "نيوز روم بوست"، بأن هذه الميزة الجديدة التي يتم اختبارها في إصدار "البيتا" تهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين، خاصة أن عدداً كبيراً منهم اشتكى أخيراً من تقليل جودة مقاطعهم المصوّرة. كما أن "واتساب" سعت إلى هذه الخطوة لإبقاء مستخدميها لأطول فترة على المنصة، وعدم لجوئهم لتطبيقات خارجية لإرسال مقاطع الفيديو الخاصة بهم حتى لا يتم تقليل جودتها، وهو ما سيزيد من تنافسيتها كمنصة لمشاركة مقاطع الفيديو. وتشير "واتساب" إلى أنها ستعتمد تقنية تسمح للمستخدمين الذين يعانون اتصالات إنترنت بطيئة من الاستفادة من الميزة السابقة بتقليل جودة الصور ومقاطع الفيديو عند الإرسال.

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