انت الان تتابع خلال إجازة العيد.. أكثر من 29 ألف مستفيد و167 ألف خدمة في مستشفيات الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 5 يوليو, 2023, 10:41 صباحاً

قدّمت مستشفيات محافظة الطائف الداخلية، والمستشفيات الطرفية التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالطائف، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1444هـ، خدماتها لأكثر من 29 ألف مستفيد. وكانت "صحة الطائف" قد رفعت جاهزية 15 مستشفى داخليًّا وطرفيًّا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك؛ لاستمرار تقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية للمراجعين، والتعامل مع الحالات الطارئة. وزاد عدد مراجعي أقسام الطوارئ خلال الإجازة على 29800 مستفيد؛ فيما قدمت أقسام الأشعة أكثر من 10600 خدمة، وقدمت أقسام المختبرات في المستشفيات أكثر 157 ألف خدمة خلال فترة الإجازة.

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