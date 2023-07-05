وزير الطاقة: ادعاء الولايات المتحدة بضعف الطلب على النفط يتعارض مع فكرة ارتفاع أسعاره

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن ادعاء الولايات المتحدة بأنه "ليس هناك طلب على النفط"، يتعارض مع فكرة ارتفاع أسعار النفط؛ متسائلًا عن أسباب ارتفاع الأسعار في ظل التصريحات الأمريكية بضعف الطلب.

وأضاف وزير الطاقة خلال جلسات منتدى أوبك تحت شعار "انتقال مستدام وشامل للطاقة": كيف نُحَدّث الأسعار في ظل الإعلان عن عدم وجود طلب على النفط.

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