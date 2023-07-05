"جوجل" و"ميتا" و"أبل" و"مايكروسوفت" و"أمازون" ضمن شركات كبرى ترضخ لقوانين أوروبية جديدة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 5 يوليو, 2023, 10:46 صباحاً

أعلنت المفوضية الأوروبية أن 7 شركات أمريكية كبرى في مجال التكنولوجيا؛ سترضخ لقوانين أوروبية جديدة ضد الممارسات المناهضة للمنافسة. وأوضحت المفوضية الأوروبية -بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص- أن شركات "ألفابت" (الشركة الأم لجوجل) و"أمازون" و"ميتا" (الشركة الأم لفيسبوك) و"أبل" و"مايكروسوفت" و"سامسونج" الكورية الجنوبية و"بيت دانس" الصينية (المالكة لتطبيق تيك توك)، ضِمن القائمة التي ستُفرَض عليها قوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة. وأفادت المفوضية الأوروبية بأنها ستقدم القائمة النهائية للشركات التي ستندرج تحت القوانين الجديدة في 6 سبتمبر المقبل. وسيقع المخالفون من تلك الشركات حال انتهكاهم القوانين الجديدة التي تم إقرارها رسميًّا في يوليو 2022، تحت غرامات قوية رادعة. والهدف من القوانين الجديدة هو التحرك قبل أن تقضي التجاوزات المرتكَبة على المنافسة، وستركّز على أنشطة التجارة الإلكترونية ومحركات البحث والشبكات الاجتماعية وأنظمة التشغيل، وستكون سارية المفعول على الشركات التي تقدر قيمتها بأكثر من 75 مليار يورو في البورصة، وتتجاوز مبيعاتها في أوروبا 7.5 مليارات يورو سنويًّا، ولديها ما لا يقل عن 45 مليون مستخدم نشط. وستمنح المفوضية الأوروبية تلك الشركات المندرجة تحت هذه القوانين 6 أشهر لتوفيق أوضاعها القانونية قبل تطبيق أي عقوبات بشأنها.

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