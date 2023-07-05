رئيس بلدية القوز للمرتبة العاشرة

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، قرارًا بترقية رئيس بلدية القوز المهندس محمد بن عبده بنان إلى المرتبة العاشرة.

وقدّم المهندس "بنان" شكره لأمين محافظة جدة على هذه الثقة، وعلى ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة جدة والبلديات التابعة لها وتحفيزهم؛ مؤكدًا أن ذلك سيكون دافعًا له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن، سائلًا المولى عز وجل أن يعينه على أداء الواجب على أكمل وجه.

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