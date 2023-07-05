انت الان تتابع 4 دول تقاضي إيران أمام "العدل الدولية" على إسقاطها الطائرة الأوكرانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم (الأربعاء)، أن كندا وبريطانيا والسويد وأوكرانيا تقاضي إيران أمامها؛ سعياً للحصول على تعويضات لعائلات ركاب الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها طهران في العام 2020.

وترى هذه الدول الأربع أن إيران "انتهكت سلسلة من الالتزامات" بموجب اتفاقية الطيران المدني بإسقاطها طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية رقم PS752 بعد إقلاعها من طهران، ما أدى إلى مقتل كل ركابها البالغ عددهم 176 شخصاً، وفقاً لـ"فرانس برس".

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