انت الان تتابع "الغذاء والدواء" تتلقى 6617 بلاغًا حول الأجهزة الطبية خلال مايو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تلقّت هيئة الغذاء والدواء 6617 بلاغًا حول الأجهزة الطبية، من الأفراد، ومقدمي الرعاية الصحية وشركات الأجهزة الطبية، خلال شهر مايو 2023.

وأشادت الهيئة في إنفوجراف نشرته اليوم بأعلى 5 منشآت تفاعلًا مع المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمستلزمات الطبية؛ وهم: "مدينة الملك فهد الطبية، ومستشفى الملك فيصل التخصصي، ومركز الأبحاث بالرياض، ومستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل بالرياض، ومستشفى الملك فيصل بالأحساء، ومجمع الدمام الطبي".

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