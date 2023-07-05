أرامكو تعتزم زيادة إنتاج الغاز بنسبة تصل إلى 60% بحلول 2030

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 5 يوليو, 2023, 11:55 صباحاً

أعلن المهندس أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، عن خطط لزيادة إنتاج الغاز بنسبة 50 إلى 60 في المائة بحلول 2030. وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد كشف في وقت سابق من هذا العام عن خطط المملكة الاستراتيجية لزيادة إنتاجها من النفط والغاز والطاقة النظيفة. وقال: إن المملكة تعمل على زيادة إنتاج الغاز بنسبة 60% بإضافة 4 آلاف كيلومتر من خطوط الغاز. وأضاف أن المملكة لديها العديد من المشاريع قيد التطوير حاليًا، وتعمل على زيادة قدرتها الإنتاجية من النفط بوتيرة أكبر. وكانت احتياطيات السعودية من النفط والغاز قد ارتفعت للعام الرابع 0.3% خلال 2022، لتبلغ 338.4 مليار برميل مكافئ نفطي، مقابل 337.3 مليار برميل مكافئ نفطي بنهاية 2021.

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