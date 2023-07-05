انت الان تتابع الإمارات: تخفيضات إنتاج النفط ستكون كافية لتوازن السوق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، اليوم (الأربعاء): "إن التخفيضات الإضافية لإنتاج وتصدير النفط التي أعلنت عنها السعودية وروسيا في وقت سابق من هذا الأسبوع ستكون كافية للمساعدة على توازن السوق".

وأضاف "المزروعي" للصحفيين: "لن نشارك في أي خفض إضافي حاليًا"، وفقاً لـ"رويترز".

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