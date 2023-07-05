انت الان تتابع بعد نجاح الحج.. "دحلان" يطالب بتظليل صحن المطاف حول الكعبة المشرفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

يطالب الكاتب الصحفي د. عبدالله صادق دحلان الجهات المعنية بالمملكة، بتظليل صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، مؤكداً أن هذا المشروع ضروري لحماية صحة زوار بيت الله الحرام؛ لأن درجة الحرارة في وسط النهار تصل أحياناً إلى قرابة الخمسين درجة، وفكرة التظليل أو التكييف عن طريق رذاذ الماء، مثل الطريق من عرفة لمزدلفة، سوف يكون لها الأثر الكبير لتخفيف معاناة الحجاج والمعتمرين.

وفي مقاله "تظليل المطاف ضرورة.. لحماية صحة زوار بيت الله" بصحيفة "المدينة"، يبدأ دحلان برصد أبرز عوامل نجاح الحج، ويقول: "انتهت أيام الحج، وحققت المملكة نجاحاً متميزاً يضاف إلى نجاحاتها السابقة في مواسم الحج، وأهم أسباب النجاح، الإخلاص في العمل من جميع الأجهزة الحكومية المعنية بخدمة حجاج بيت الله، ومن أبرز الخدمات المتطورة لخدمة الحجاج هي إنشاء شركات الطواف، والتي تتنافس لتقديم أفضل الخدمات، ومن المؤكد أنها ستُحقِّق أفضل العوائد على أصحابها، ومستقبلاً عندما تتحول أسهم شركات الطواف للتداول العام؛ سوف تكون من أكبر الفرص لعامة المواطنين للاستثمار، ولن يكون هناك احتكار للأسهم أو للخدمة".

شركات الطواف تتنافس لتقديم أفضل الخدمات

ويطالب "دحلان" بتظليل صحن المطاف، ويقول: "وبعد إنجازات الدولة السعودية الضخمة في البنية التحتية للمشاعر المقدسة، لم يبقَ سوى مشروع تظليل المطاف، والذي يعتبر من أهم المشاريع، لأن درجة الحرارة في وسط النهار تصل أحياناً إلى قرابة الخمسين درجة، وأجزم بأن فكرة التظليل أو التكييف عن طريق رذاذ الماء، مثل الطريق من عرفة لمزدلفة، سوف يكون لها الأثر الكبير لتخفيف معاناة الحجاج والمعتمرين الطائفين حول الكعبة المشرفة".

مشروع تظليل المطاف

وينهي "دحلان" قائلاً: "لا أعتقد أن هناك أي موانع شرعية أو صعوبات فنية في تنفيذ مشروع تظليل المطاف حول الكعبة.. متمنياً أن يضاف هذا المشروع إلى الإنجازات العظيمة للقيادة السعودية في خدمة حجاج ومعتمري وزوار بيت الله".

لا موانع شرعية لتظليل المطاف