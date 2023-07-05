قبيلة اليمنة تحتفل بزواج 13 شابًّا وشابة من أبنائها

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفلت قبيلة اليمنة من عنزة بمدينة تيماء، بالزواج الجماعي الخامس لأبنائها، والذي شمل ثلاثة عشر شابًّا وشابة، بحضور الشيخ سطام بن حمد المرتعد.

شرّف الحفلَ المستشارُ د. أحمد الربيش، والشيخ عبدالرحمن الجلعود، ود. عبدالله الفقير، والشيخ محمد الخمعلي، وعدد من أعيان القبيلة ورجال الأعمال ووجهاء المجتمع.

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