انت الان تتابع "شريك للزواج" تستقبل أكثر من 1350 طلبًا في جازان.. خلال أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 5 يوليو, 2023, 1:58 مساءً

استقبلت منصةُ "شريك للزواج" التابعة للجنة شؤون الأسرة بإمارة منطقة جازان؛ 1352 طلبًا خلال 7 أيام، بإشراف كادر مختصّ في التخصصات الأسرية والتربوية والنفسية من أبناء وبنات المنطقة بجمعية التنمية الأسرية بمحافظة صبيا "تماسك". ويتمّ قبول الطلب بعد التحقق من الطلب ومدى مطابقته لشروط القبول المعتمدة وفق مقاييس علمية محكمة وقاعدة بيانات متكاملة عن مواصفات الشريك المناسب، تماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في مجتمع حيوي وبيئة رقمية آمنة. وتهدف المنصة لمساعدة الشباب راغبي الزواج في الحصول على شريك الحياة المناسب، ومعالجة بعض الظواهر المجتمعية، من خلال وجود بيئة تقنية آمنة ومحوكمة، ويتم التسجيل للراغبين عبر المنصة من خلال الرابط .

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