انت الان تتابع أمريكا: منعنا إيران من الاستيلاء على ناقلتين تجاريتين في خليج عمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم "الأربعاء"، أنها "منعت محاولة البحرية الإيرانية الاستيلاء على ناقلتين تجاريتين تعبران المياه الدولية في خليج عمان".

وذكر المتحدث باسم الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية تيموثي هاوكينز، أن "السفينة الإيرانية أطلقت النار خلال المحاولة الثانية للاستيلاء على السفينتين"؛ وفقًا لـ"رويترز".

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا: منعنا إيران من الاستيلاء على ناقلتين تجاريتين في خليج عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.