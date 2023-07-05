انت الان تتابع سمو محافظ الأحساء يستقبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" وعدداً من منسوبيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 5 يوليو, 2023, 2:56 مساءً

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بمكتب سموّه بمقر المحافظة، اليوم الأربعاء، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" المهندس عمر بن عبدالرحمن الحسين وعدداً من منسوبي المؤسسة. واستمع سموّه لشرح عن المؤسسة والأدوار التي تقوم بها لتمكين الأيتام وتحسين جودة حياتهم، وعن منجزات وأعمال المؤسسة خلال الفترة الماضية، والتي تقدم خدماتها الاجتماعية والتربوية والتمكينية للأيتام ذوي الظروف الخاصة. ونوه سموّه بدعم واهتمام القيادة الرشيدة -حفظها الله- للأيتام بالمملكة وما تقدمه من برامج ومبادرات نوعية لهم، مشيداً سموّه بما تقدمه المؤسسات والجمعيات الخيرية من برامج لأفراد المجتمع والأيتام وتقديم جميع الخدمات لهم. ومن جهته، قدّم الرئيس التنفيذي للمؤسسة المهندس عمر الحسين شكره لسمو محافظ الأحساء على دعمه للمؤسسة ومستفيديها.

كانت هذه تفاصيل خبر سمو محافظ الأحساء يستقبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" وعدداً من منسوبيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.