بعقد يمتدّ لمدة عامين.. لويس إنريكي مدربًا لباريس سان جيرمان

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محمد بن مسعود - الدمام - وقّع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، الأربعاء، رسميًّا؛ عقدَ تعاقده مع لويس إنريكي مدرب برشلونة وإسبانيا السابق، يمتدّ لمدة عامين، خلفًا للفرنسي كريستوف جالتييه.

وقاد إنريكي برشلونة إلى ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا، في موسم 2014-2015، بينما بلغ مع إسبانيا الدور قبل النهائي ببطولة أوروبا 2020.

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