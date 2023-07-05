انت الان تتابع الرئيس المصري سيزور تركيا في 27 يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 5 يوليو, 2023, 3:39 مساءً

أفادت وسائل إعلام تركية، مساء يوم الأربعاء، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور تركيا في 27 يوليو. والثلاثاء أعلنت مصر وتركيا رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء؛ حيث رشحت مصر السفير عمرو الحمامي سفيرًا لها في أنقرة، فيما رشحت تركيا السفير صالح موتلو سفيرًا لها في القاهرة. ويأتي رفع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسَي البلدين في هذا الصدد. وتهدف الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي. ورجح مسؤول في مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، أن ينعكس قرار تركيا ومصر رفع علاقاتهما الدبلوماسية إلى مستوى السفراء بشكل إيجابي على العلاقات التجارية بين البلدين.

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