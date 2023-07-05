انت الان تتابع في باريس.. جمعية سعودية تحقق جوائز عالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 5 يوليو, 2023, 3:49 مساءً

حصلت جمعية الوداد لرعاية الأيتام على جائزتين من جوائز جلوبال العالمية 2022/ 2023، وذلك كأفضل مؤسسة عربية في فئة العمل الإنساني. كما تسلم الرئيس التنفيذي لجمعية الوداد الدكتور ضيف الله النعمي جائزة التميز المهني العربي كأفضل رئيس تنفيذي في مجال العمل الاجتماعي والإنساني لعام 2023م. وتم تكريم الجمعية في حفل أُقيم في العاصمة الفرنسية باريس؛ تقديراً لجهودها الإنسانية والاجتماعية المتواصلة في رعاية الأيتام ودعم المنظمات غير الربحية في المملكة العربية السعودية. وتعكس هذه الجوائز الجهود المستمرة التي يبذلها أفراد هذه المؤسسات في خدمة المجتمع ودعم الفئات الأكثر احتياجاً في المملكة، وتؤكد أيضاً الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسات الإنسانية وغير الربحية في العالم، كما تعد هذه الجائزة حافزاً لزيادة الجهود المستمرة في المبادرات الإنسانية وخدمة المجتمع، وتحفيز بقية المنظمات غير الربحية على اتِّباع أفضل الممارسات في مجال العمل الاجتماعي والإنساني. ومن الجدير بالذكر أن حصول المؤسسات الإنسانية على جوائز مثل جوائز جلوبال العالمية يساعد في رفع الوعي بأهمية العمل الإنساني والاجتماعي، ويحفز المجتمعات والمؤسسات الأخرى على الالتزام بممارسات أفضل في هذا المجال. ويعد الحصول على جائزتين من جوائز جلوبال العالمية إنجازاً مهماً للجمعية وللمملكة العربية السعودية بأكملها، وبالإضافة إلى ذلك، تُعزز المكانة الدولية للمملكة العربية السعودية وتسهم في بناء صورة إيجابية عن وطننا في العالم.

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