انت الان تتابع المرور يتيح إمكانية استعراض رخصة القيادة ورخصة السير الرقمية من "أبشر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 5 يوليو, 2023, 4:34 مساءً

‬أتاحت الإدارة العامة للمرور إمكانية استعراض رخصة القيادة ورخصة السير بنسختها الرقمية من تطبيق "أبشر أفراد"، وإبرازها للجهات الأمنية المسؤولة. وتفصيلًا: بيّن المرور السعودي مميزات رخصة القيادة ورخصة السير الرقمية، بأنها تسهّل عملية التحقُّق من صلاحية رخصة القيادة ورخصة السير في حال عدم حمل الأصل، تتضمّن رمز الاستجابة السريعة المتغير "QR Code". وتابع: "من مميزات رخصة القيادة ورخصة السير الرقمية إمكانية تنزيل نسخة على الهواتف الذكية للاستفادة منها دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت".

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