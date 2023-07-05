انت الان تتابع الأمم المتحدة تندّد بتزايد العنف بحقّ النساء في السودان منذ اندلاع الحرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 5 يوليو, 2023, 4:53 مساءً

ندّد مسؤولون بارزون في الأمم المتّحدة، اليوم "الأربعاء"، بزيادة العنف، خصوصًا الجنسي، بحقّ النساء والفتيات في السودان؛ حيث يتواصل القتال منذ شهرين ونصف الشهر. وذكر المسؤولون الأمميّون في بيان مشترك، أنّهم مصدومون، ويندّدون بالتقارير التي تفيد بتزايد العنف الجنساني في السودان، بما فيه عنف جنسي مرتبط بالنزاع، في حقّ النساء والنازحات واللاجئات؛ وفقًا لـ"فرانس برس". من جهته قال منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث: "من غير المقبول أن تتعرّض النساء والأطفال في السودان، الذين انقلبت حياتهم رأسًا على عقب بسبب هذا الصراع، لصدمة أكبر بهذه الطريقة". وأضاف: "ما نراه في السودان ليس أزمة إنسانية فحسب، بل أزمة بشرية". وصدرت هذه الإدانة في بيان مشترك وقّعه رؤساء العديد من وكالات الأمم المتحدة، شملت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والأطفال "اليونيسف"، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية.

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