"الدفاع المدني" يُحذِّر من حوادث المسابح ويدعو لتوفير طُرق الوقاية والسلامة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 5 يوليو, 2023, 5:17 مساءً

حذَّرت المديرية العامة للدفاع المدني من حوادث المسابح، ودعت لتوفير أدوات السلامة، وعدم ترك الأطفال بمفردهم في حوض السباحة. وأكدت المديرية أهمية توفير أدوات السلامة، مثل أطواق النجاة، وعمل أرضية مانعة للانزلاق على الحواف، إضافة إلى وصول السلالم إلى قـاع المسبح بكل الأركان؛ لتسهيل صعود ونزول الأشخاص. وناشدت عدم ترك الأطفال بمفردهم في أحواض السباحة، ووضع سياج لمنع دخولهم.. ناصحة بضرورة بوجود أجهزة إنذار المسبح للتنبيه والإنذار عند سقوط جسم في حوض المسبح.

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