"تصفية" تُقرِّر تعيين شركة أدير العقارية مسوقًا عقاريًّا لمساهمات المليساء

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 5 يوليو, 2023, 5:22 مساءً

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية" اليوم الأربعاء أبرز قرارات اجتماع اللجنة رقم 512 المنعقدة يوم الأربعاء 25/ 11/ 1444هـ، الموافق 14/ 06 / 2023م. وشملت القرارات الصادرة عن اللجنة مساهمة أراضي المنيفية؛ إذ تم صرف مبلغ قدره 44.514 ريالاً محاصة على المساهمين في مساهمة أراضي المنيفية. كما تضمنت القرارات مساهمة طريق أبو حدرية؛ إذ تم صرف مبلغ 33.775 ريالاً، يمثل المتبقي من مستحقات مساهمة واحدة. واشتملت القرارات أيضًا على مساهمة أرض غرب طريق القصيم جنوب طريق بنبان؛ إذ تم صرف مبلغ 43.246.63 ريالاً للمساهمين في مساهمة غرب طريق القصيم وجنوب طريق بنبان. وكذلك مساهمة طريق خريص بجوار الأمن العام؛ إذ تم صرف مبلغ 5000 ريال، تمثل رأس مال مساهم واحد. وشملت كذلك مساهمات أرض شاطئ نصف القمر؛ إذ تم بيع القِطع المتبقية من أراضي مساهمة شاطئ نصف القمر، وتعيين مُسوِّق عقاري مُرخَّص لدى الهيئة العامة للعقار؛ لبيع القطع المتبقية من مساهمة شاطئ نصف القمر. فيما تم تعيين شركة أدير العقارية مسوقًا عقاريًّا لمساهمات المليساء.

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