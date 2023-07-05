"الدفاع الأمريكية" تُشدِّد إجراءات سرية المعلومات بعد تسريبات سلاح الحرس الوطني

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الأربعاء خططًا لتشديد الضوابط والإجراءات الأمنية في أعقاب تسريبات سلاح الحرس الوطني الجوي، إلى جانب استحداث مناصب عدة، مثل ضابط لمراقبة الملفات المصنفة "سرية للغاية".

وأوضحت الوزارة أن الخطط تشمل إنشاء أنظمة للكشف عن الأجهزة الإلكترونية في مناطق العمل السرية للغاية بحلول 30 سبتمبر 2024، وفقًا لـ"رويترز".

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