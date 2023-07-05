"الطاقة الذرية": لا وجود لألغام أو متفجرات في محطة زابوريجيا النووية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 5 يوليو, 2023, 6:24 مساءً

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم (الأربعاء)، أن خبراءها الموجودين في محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية لم يلحظوا بعد أي إشارات على وجود ألغام أو متفجرات بالمحطة الخاضعة لسيطرة روسيا، بحسب ما أوردت "رويترز". وحذر الكرملين اليوم من عمل تخريبي أوكراني محتمل تكون تداعياته كارثية في محطة زابوريجيا النووية. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد حذر أمس في حديث هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن روسيا تخطط لاستفزازات خطرة في محطة زابوريجيا.

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