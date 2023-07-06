"أوبك" تثمّن قرار السعودية بتمديد الخفض التطوعي مليون برميل يوميًا ليستمر خلال أغسطس

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 5 يوليو, 2023, 8:48 مساءً

عقد وزراء الطاقة والنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم، اجتماعًا لحضور ندوة أوبك الدولية الثامنة في العاصمة النمساوية فيينا التي تعقد سنويًا. وفي التفاصيل، تم خلال الاجتماع مراجعة أوضاع السوق، واتفق المجتمعون على مواصلة التشاور مع نظرائهم من خارج أوبك، من خلال الآليات المعمول بها فعليًا، بما في ذلك اجتماعات لجنة الرقابة الوزارية المشتركة، والاجتماع الوزاري للدول من أوبك وخارجها، وذلك مواصلةً لجهودهم المستمرة لدعم استقرار وتوازن أسواق البترول. أعرب الوزراء عن تقديرهم للمملكة العربية السعودية لتمديدها الخفض التطوعي الذي قدَّمته، البالغ مليون برميل في اليوم، ليستمر خلال شهر أغسطس، كما قدَّموا الشكر للاتحاد الروسي للخفض التطوعي الإضافي للصادرات الذي قدَّمه بمقدار 500 ألف برميل يوميًا، والجزائر للخفض التطوعي الإضافي الذي قدمته، البالغ 20 ألف برميل يوميًا في شهر أغسطس من عام 2023م.

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