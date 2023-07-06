انت الان تتابع بعد قرار الإعفاء.. ارتفاع أسعار تذاكر الطيران إلى البوسنة وتوقعات بزيادة الرحلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 5 يوليو, 2023, 8:51 مساءً

أعلنت وزارة خارجية البوسنة والهرسك إعفاء السعوديين من تأشيرة الدخول خلال موسم السياحة لعام 2023، على أن يبدأ ذلك من 1 يوليو حتى 1 أكتوبر من العام الحالي. وحسب الإحصاءات، فإن عدد السعوديين الذين زاروا البوسنة عام 2019 تخطى 25 ألف سائح بسبب تعقيدات الحصول على التأشيرات، بالرغم من تخفيض رسوم التأشيرة من ألف ريال إلى 400 ريال، وذلك قبل إعفاء السعوديين من التأشيرة. ورصدت العديد من وكالات السفر زيادة الطلب على حجوزات الطيران إلى البوسنة؛ ما أدى إلى توقُّع زيادة الأسعار بشكل كبير في الأيام القادمة؛ وهو ما سيؤدي إلى زيادة الرحلات الجوية من الرياض وجدة والدمام. ونبَّهت الوكالات لضرورة الحجز المبكر؛ لعدم التعرض لزيادات غير مبررة لأسعار التذاكر. وبذلك تكون السعودية سادس دولة عربية تُعفى من تأشيرة البوسنة بعد قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة وعُمان والبحرين. والبوسنة والهرسك تقع في غرب شبه جزيرة البلقان في أوروبا، وتحتل المنطقة الأكبر من البوسنة الأجزاء الشمالية والوسطى من البلاد، وتحتل الهرسك الجنوب والجنوب الغربي. وفي مدن مثل موستار وستولاك تمتزج الأساليب العثمانية والبيزنطية والرومانية والبلقانية في الشوارع القديمة. وعاصمة البوسنة والهرسك هي سراييفو، وبها المطار الدولي.

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