انت الان تتابع الوليد بن إبراهيم يكشف تفاصيل لقائه بولي العهد: نسعى لأن تكون mbc من أكبر 10 كيانات إعلامية بالعالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

فنَّد وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" و"العربية"، ما تتعرض له "المجموعة" و"العربية" من حملات ممنهجة ومدروسة، بعضها يصل إلى الفبركة من شخصيات ذات ميول إخوانية أو سرورية، وغيرها، لكنه أقر بحدوث أخطاء في القناة، مثل عرض مسلسل "ضحايا حلال" على منصة "شاهد".

وتفصيلاً، قال "آل إبراهيم" في لقاء مع إذاعة ثمانية: "تضايقت كثيرًا عندما شاهدت العمل؛ كونه نفى النص الذي تمت الموافقة عليه من شاهد وmbc؛ إذ كان التنفيذ مختلفًا تمامًا".

وعن فبركة مشاهد المثلية على قناة mbc3 للأطفال أوضح البراهيم: "معظم برامج الأطفال فيها ألوان وقوس قزح، لكن قاموا بتغيير الصوت الموجود على الفيديو، ووضعوا صوتًا آخر يؤيد المثلية، ونشروه". لافتًا إلى أن قناة mbc هي قناة العائلة بالدرجة الأولى "وهذه نلمسها من المشاهدين مباشرة".

وكشف وليد البراهيم عن تفاصيل لقائه عام 2018 مع ولي العهد، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الذي اختلفت فيه رؤية المجموعة عما قبل، واتضحت كثيرًا مع رؤية السعودية 2030، وتحدث له فيه عن مستقبل صناعة الإعلام والترفيه في بلد أغلب سكانه شباب.. وقال البراهيم: "هدفنا أن نرى مجموعة mbc من أكبر عشرة كيانات إعلامية في العالم". مشيرًا إلى أن استراتيجية mbc كشركة إعلامية وليست مجرد قنوات فقط؛ إذ نعمل على مشاريع.

وعلق على جودة الإنتاج في mbc بأن مسلسل "رشاش" بداية لمستوى الأعمال من الآن وصاعدًا، وبداية انتقال لمرحلة مقبلة. موضحًا أن المسلسل واكب انطلاقة منصة "شاهد"؛ إذ نسعى لتلبية رغبات وتطلعات المشتركين فيها. كاشفًا عن عرض مسلسل "معاوية" قريبًا، وواصفًا العمل بأنه عمل عظيم، بمستوى الأعمال العالمية. وكذلك فيلم سوف يُصوَّر نهاية العام في القدية عن قصة بداية الإسلام تحت اسم "الصديق".

وأشار إلى أن "الملك عبدالله -رحمه الله- أعجب بفكرة مسلسل (عمر) عندما عرضتها عليه، وقال لنا توكلوا على الله".

وحول إيقاف مسلسل "الجابرية" قال إنه إيقاف مؤقت؛ لإعادة النظر في بعض التفاصيل البسيطة، وكان بطلب من الكويت.

وعن عدم تمكين الشباب السعوديين في المجموعة رد البراهيم بأن mbc شركة عالمية، وترتبط فيها نسبة التوظيف بالمكان الذي توجد به، فمثلاً إذا كنت موجودًا في مصر ستكون نسبة المصريين عالية، وإذا كنت موجودًا في دبي سأبحث عن الأنسب والأرخص تكلفة والأكفأ.

وأكد أنه بانتقال mbc إلى السعودية ستكون نسبة السعوديين أعلى، وخصوصًا مع المشاريع والمجالات الجديدة التي تستهدف الأعمار الشابة والأجيال الأصغر، مع توافُر نسبة كبيرة من المواهب والكفاءات السعودية. مشيرًا إلى استفادة 18 ألف شاب وشابة سعوديين من برامج mbc أكاديمي.