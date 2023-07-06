انت الان تتابع أسعار النفط ترتفع 3% وسط ترقب السوق لبيانات عن الطلب الأمريكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي بنحو ثلاثة بالمئة، الأربعاء، لتقلص الفجوة السعرية مع مزيج برنت في رد فعل على تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها السعودية وروسيا يوم الاثنين، في الوقت الذي ينتظر فيه المشاركون بالسوق بيانات الطلب الأمريكي للأسبوع الذي تخلله عيد الاستقلال.

وتفصيلاً، مازال المستثمرون قلقين بشأن الطلب على النفط بعد أن أظهرت مسوح أعمال تباطؤ في نشاط المصانع العالمي بسبب تباطؤ الطلب في الصين وأوروبا، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بواقع دولارين عن مستوى إغلاق يوم الاثنين، أي ما يعادل 2.9 بالمئة، ليبلغ 71.79 دولار للبرميل عند التسوية.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتًا أو 0.5 بالمئة لتغلق عند 76.65 دولار للبرميل بعدما صعدت 1.60 دولار للبرميل أمس الثلاثاء.

ويتركز انتباه السوق أيضًا على أسعار الفائدة، إذ من المتوقع أن يعلن البنكان المركزيان الأمريكي والأوروبي زيادة أخرى في أسعار الفائدة للسيطرة على ارتفاع التضخم الجامح.