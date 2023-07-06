انت الان تتابع "الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار متوسطة ورياح وأتربة مثارة وموجة حارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وعسير وجازان والباحة).

وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القنفذة والليث والجموم والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة وخليص وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.

وتشهد المنطقة الشرقية موجة حارة؛ إذ تصل درجات الحرارة إلى أكثر من 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الأحساء والخفجي والعديد والنعيرية، وتستمر حتى الساعة الـ16.00 من مساء الخميس.

ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الباحة أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا متوسطة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرج والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.