انت الان تتابع رابطة العالم الإسلامي تُجَدد إدانتها للعدوان الإسرائيلي على مدينة جنين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 6 يوليو, 2023, 5:41 صباحاً

جددت رابطة العالم الإسلامي، إدانتها للعدوان الإسرائيلي على مدينة جنين في دولة فلسطين. وفي بيان للأمانة العامة للرابطة؛ جدد أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، إدانة الرابطة لهذه الاعتداءات المتواصلة التي تسببت في خسائر جسيمة في الأرواح البريئة. وأهاب بأهمية العمل على مساعي السلام العادل والشامل، وإيقاف كل الممارسات التي تُقَوّض فرص الحل، وتدفع ثمنها الأرواح البريئة؛ مجددًا التأكيد على موقف رابطة العالم الإسلامي الرافض لكل الانتهاكات الإسرائيلية الخطرة في الأراضي المحتلة. وتَقَدّم الدكتور "العيسى" بخالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا والمصابين ولحكومة فلسطين وشعبها العزيز؛ سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كانت هذه تفاصيل خبر رابطة العالم الإسلامي تُجَدد إدانتها للعدوان الإسرائيلي على مدينة جنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.