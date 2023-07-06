"شؤون الحرمين" تفعّل برنامج "فضائل الحج" للزائر الصغير

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 6 يوليو, 2023, 7:04 صباحاً

فعّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي -ممثلة في وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية أمس- برنامج "فضائل الحج للزائر الصغير" التي تندرج تحت مبادرة "حفاوة"؛ لتقديم التوعية والإرشاد وتعليم الزائر الصغير فضائل الحج وإثراء تجربة الزائر الصغير بالمسجد الحرام؛ وذلك ضمن حملة الرئاسة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في عامها الحادي عشر تحت شعار "من الوصول إلى الحصول". وأوضح مدير عام الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية سعود بن عطية الزهراني، أن الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية عبر إدارة خدمة الزائر الصغير، تهتم بأطفال الحجاج وقاصدي المسجد الحرام وإثراء تجربتهم وتوعيتهم، وإطلاعهم على الخدمات المقدمة لهم لتحقيق خطة الرئاسة التطويرية (2024) في الاحتفاء بالقاصدين وإثراء تجربتهم بالمسجد الحرام. وبيّن أن الرئاسة تُوَفّر أساور معصم اليد عبر الأجهزة الذكية في المداخل الرئيسية؛ لتفادي ضياعهم، موضحًا فيها رقم جوال ولي أمره أو المرافق معه؛ لسرعة الوصول لهم أثناء الازدحام، وتقديم الرموز الإرشادية لمعرفة المواقع المكانية والمرافق العامة، وتعليمهم صفة الحج والصلاة والوضوء، وتفعيل المبادرات الاجتماعية لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام والبرامج التوعوية لإثراء تجربة القاصد الصغير بالمسجد الحرام.

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