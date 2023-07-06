انت الان تتابع أكثر من 6900 مستفيد من مراكز السادة والضاحي والشماسية خلال عيد الأضحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 6 يوليو, 2023, 7:16 صباحاً

قدّمت مراكز: (السادة، والضاحي، والشماسية) للرعاية الصحية الأولية التابعة لمستشفى بريدة المركزي، خدماتها لأكثر من 6900 مستفيد؛ وذلك خلال مناوبتها في إجازة عيد الأضحى المبارك هذا العام. وبيّن تجمع القصيم الصحي، أن عدد المرضى المراجعين لعيادات الأسنان في المراكز، بلغ 109 مرضى؛ فيما كان عدد مراجعي عيادات طب الأسرة 4129 مراجعًا؛ لافتًا إلى أن المراكز الصحية المناوبة قدّمت خدماتها لـ936 مريضًا من الأطفال وصغار السن الذين تقل أعمارهم عن 12 عامًا. وأشار التجمع إلى أن عدد حالات الغيار والضماد والحقن، بلغت 1075 حالة؛ في حين كان عدد حالات إعطاء المحاليل الوريدية 314 حالة؛ فيما بلغ عدد المراجعين المستفيدين من خدمات الأشعة 101 مراجعًا، في الوقت الذي كان عدد المستفيدين من خدمات الفحوصات والتحاليل بالمختبرات 165 مستفيدًا، إضافة إلى 76 مريضًا استفادوا من خدمات التطعيمات.

كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 6900 مستفيد من مراكز السادة والضاحي والشماسية خلال عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.