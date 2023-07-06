"رئيس ملتقى الوئام الوطني اليمني" يشكر المملكة على جهودها في خدمة ضيوف الرحمن

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6 يوليو, 2023, 7:18 صباحاً
عبّر رئيس ملتقى الوئام الوطني بالجمهورية اليمنية الشقيقة زيد الذاري عن امتنانه وشكره الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على دعوته الكريمة للقيام بمناسك الحج لهذا العام، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم كل التسهيلات لهم ليكون حجهم آمناً مطمئناً.
وبيّن "الذاري" في تصريح له، بعد إتمام مناسك الحج ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، والتي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد: إن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لها اليد الطولى في مساعدة اليمن واليمنيين للخروج من هذه الأزمة التي تمر بالبلاد وإعادة الأمل لها وتطويرها وتعزيز البنية التحتية، وهذا ليس غريباً على مملكة الإنسانية، فدائماً ما تنهض عندما تمر دولة ما بأزمة سواء كانت سياسية أو كوارث طبيعية.
وأضاف: إن ما قدمته المملكة لليمنيين شيء عظيم ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، وهذا ديدن السعوديين في الوقوف دائماً مع جيرانها.
واختتم حديثه بقوله: إنه يجب على اليمنيين أن يتكاتفوا لتعود اليمن كما كانت، كما أنه يجب أن نكون دائماً مع المملكة العربية السعودية قلباً وقالباً؛ لأنها تهتم لأمر اليمن كما نهتم نحن بها، وهي كما يقال الأخ الأكبر لكل جيرانها من دول الخليج العربي، سائلاً الله أن يعيد اليمن لليمنيين وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء عن كل اليمنيين على ما يقدمانه لليمن من جهود كبيرة واهتمام بضيوف الرحمن كل عام .
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