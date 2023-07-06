"الأمن العام": ترك المركبة في وضع التشغيل يُعَرّضها للسرقة

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محمد بن مسعود - الدمام - حذّر الأمن العام من أن ترك المركبة في وضع التشغيل ومغادرتها ولو لفترة قليلة؛ قد يُعَرّضها ومحتوياتها للسرقة.

وطالَبَ حساب الأمن العام عبر حسابه على "تويتر"، بالحذر والانتباه لضرورة إغلاق المركبة بشكل جيد قبل مغادرتها ولو لفترة بسيطة.

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