انت الان تتابع لتدوير المخلفات.. عقود استثمارية مع شركات وطنية وأجنبية تُبرمها "أمانة الشرقية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 6 يوليو, 2023, 8:32 صباحاً

أبرمت أمانة المنطقة الشرقية، عقودًا استثمارية مع عدد من الشركات الوطنية والأجنبية، والتي تَضَمّنت تدوير المخلفات الصلبة والعضوية، وإدارة منظومة الملابس المستخدمة بالتعاون مع جمعية البر الخيرية، وجمع ونقل الهياكل والسيارات التالفة، إضافة إلى طرح مواقع استثمارية للتخلص من الزيوت، والإطارات، والنفايات الإلكترونية، والبطاريات وغيرها. وأكدت الأمانة أن هذه العقود تُوَاكب خصوصية المنطقة الشرقية كونها مركزًا للطاقة والصناعات التحويلية وصناعة الطاقة والغاز؛ مبينة أن إبرام هذه العقود يسهم في تحسين المشهد الحضري والتخلص من النفايات، وتعزيز السلامة البيئية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الاستثمار وتنمية الإيرادات، وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وتطوير الخدمات المقدمة عبر إشراك القطاع الخاص في التنمية. ونوّهت أمانة الشرقية بأنها أطلقت العديد من المبادرات البيئية الهادفة لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وتأهيل وتطوير المتنزهات والحدائق العامة لتحسين جودة الحياة ومواكبة مبادرة "السعودية الخضراء"؛ داعية المستثمرين ورواد الأعمال للمشاركة في صناعة الفرص الاستثمارية والاستفادة منها، من خلال التواصل مع مركز التميز الاستثماري وبوابة الاستثمار في المدن السعودية (فرص).

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