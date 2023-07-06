انت الان تتابع عبر "إيثار".. 270 كادرًا كشفيًا يقدّمون خدمات إنسانية لزوار المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 6 يوليو, 2023, 9:56 صباحاً

يشارك 270 متطوعًا في تنفيذ الأعمال التطوعية الكشفية لخدمة الحجاج والزائرين في المدينة المنورة خلال موسم الحج هذا العام، عبر مركز "إيثار" للأعمال الطلابية التطوعية التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة. ونفّذ خطة العمل الكشفية خلال موسم الحج 150 شابًا و100 فتاة يعملون ضمن الفريق الكشفي بالمركز تحت إشراف 12 قائدًا كشفيًا و8 قائدات، وشملت جهودهم تنظيم المصلين والحشود، وإرشاد 2247 حالة من التائهين في الساحات، وتوزيع 35440 عبوة مياه مبرّدة على الحجاج، وتوزيع 30 ألف وجبة غذائية في قسمي الرجال والنساء بالمسجد النبوي، وإيصال 1606 حجاج وحاجات إلى أبواب المسجد بواسطة العربات المتحركة، ومساعدة كبار السن، ومساعدة 592 طفلًا في مختلف المواقع والحالات، وتوزيع 689 كرسيًا للمصلين، وتنظيم حركة المرور على الطرق القريبة من المسجد النبوي. وتستمر جهود المتطوعين ضمن الفريق الكشفي، بمساندة جهود الجهات الحكومية والخيرية لخدمة ضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي بعد أدائهم فريضة الحج حتى عودتهم إلى بلدانهم.

كانت هذه تفاصيل خبر عبر "إيثار".. 270 كادرًا كشفيًا يقدّمون خدمات إنسانية لزوار المسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.