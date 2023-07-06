"الأرصاد" تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على رابغ

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محمد بن مسعود - الدمام - نبه المركز الوطني للأرصاد، في تقرير له اليوم، من نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج، وتشمل تأثيراتها محافظة رابغ.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساء اليوم.

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