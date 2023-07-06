انت الان تتابع سفيرة المملكة بفنلندا تقدّم أوراق اعتمادها سفيرة غير مقيمة لدى إستونيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 6 يوليو, 2023, 10:14 صباحاً

قدّمت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فنلندا نسرين بنت حمد الشبل، أوراق اعتمادها سفيرة غير مقيمة للرئيس ألار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا. ونقلت السفيرة تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للرئيس الإستوني. وشهد اللقاء الحديث عن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

كانت هذه تفاصيل خبر سفيرة المملكة بفنلندا تقدّم أوراق اعتمادها سفيرة غير مقيمة لدى إستونيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.