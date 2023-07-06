قبل صعودها إلى الطائرة.. إنقاذ حاجّة سنغالية ستينية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 6 يوليو, 2023, 10:17 صباحاً

نجح فريق طبي بمركز المراقبة الصحية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة في التدخل السريع، وإنقاذ حياة حاجة سنغالية بعمر 69 سنة توقّف قلبها، وذلك قبل صعودها إلى الطائرة. وأوضحت "صحة جدة" أن الحاجّة قَدِمت إلى المركز الطبي بمجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز، وهي تعاني من آلام حادة بالمعدة. وخلال الكشف عليها اتضح أن لديها أمراضًا مزمنة، حيث تبيّن وجود أزمة قلبية حادة، وفي تلك الأثناء توقّف النبض والنفَس، وتم نقلها إلى غرفة الطوارئ، وعمل إنعاش قلبي لمدة 27 دقيقة. واستجاب القلب وعاد النبض للحاجّة، حيث تم التنسيق ونقلها إلى مجمع الملك عبدالله الطبي لاستكمال علاجها.

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