شركة "رواء" تعزز الشراكة مع الشركات الفرنسية والاستونية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 6 يوليو, 2023, 10:19 صباحاً

اختار برنامج الشركات المليارية، شركة "رواء"؛ لتشارك ضمن الوفد السعودي المشارك في المنتدى السعودي الفرنسي للاستثمار، والمنتدى السعودي الاستوني للاستثمار، برئاسة وزير الاستثمار خالد بن عبدالعزيز الفالح، ضمن جهود الوزارة لربط المستثمرين والشركات العالمية بالمستثمرين المحليين والشركات المحلية لتسهيل عملية دخول المستثمر الأجنبي للمملكة. وعملت شركة "رواء" على بناء مذكرات التفاهم مع الشركات الفرنسية والاستونية لتحديد الأطر وآليات التعاون؛ لضمان الشراكة الناجحة والفاعلة كجزء من برنامج تشجيع الاستثمار الأجنبي في السوق السعودي. وثمّن المهندس محمد القصير الشريك المؤسس لشركة "رواء"، دور وزارة الاستثمار بقيادة الوزير خالد الفالح، في بناء العلاقات الاقتصادية وتنويع مصادر الاستثمار في المملكة؛ من خلال حضور المنتدى السعودي الفرنسي، والمنتدى السعودي الاستواني. وأضاف "القصير": "اطلعنا على التجارب الناجحة في بناء ونمو الشركات الريادية العالمية، وسنواصل توسيع نطاق عملنا للوصول إلى الأسواق الجديدة، ولتحسين الكفاءة والإنتاجية من خلال تبادل الأفكار مع الشركاء العالميين". يشار إلى أن شركة "رواء" بدأت رحلتها في 2018؛ بهدف مساعدة تاجر التجزئة من خلال تقديم حلول تقنية متقدمة في الحسابات، وإدارة المخزون والمبيعات، وربط الفروع بالمتجر الإلكتروني، وتقدم خدماتها حاليًا لأكثر من 6 آلاف تاجر في المملكة، كما تستهدف الشركة السوق الخليجي ثم الأوروبي والأمريكي بشكل أساسي في خطط التوسع.

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