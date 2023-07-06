انت الان تتابع والد التوأم "إحسان وبسام": فرحتي لا توصف.. ونشكر قيادة المملكة على مبادرتها الإنسانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 6 يوليو, 2023, 10:29 صباحاً

عبّر والد التوأم السيامي السوري "إحسان وبسام"، عن فرحته بإجراء عملية الفصل لطفليه بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله. وقال المواطن السوري: شعوري لا يوصف من الفرحة، ونشكر قيادة المملكة (خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان) على تقديم المبادرة الإنسانية بإجراء العملية في المملكة. وثمّن جهود الكادر الطبي بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة رئيس الفريق الطبي والجراحي في عملية الفصل. وبدأت صباح اليوم، عملية فصل التوأم السيامي السوري "إحسان وبسام"؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله.

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