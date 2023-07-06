"التدريب التقني" يعلن مواعيد القبول والتسجيل لعام 1445هـ

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 6 يوليو, 2023, 10:39 صباحاً

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مواعيد القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام التدريبي القادم 1445هـ. وأوضحت المؤسسة أن القبول سيكون على مرحلتين؛ حيث تبدأ المرحلة الأولى يوم الاثنين الموافق 22 ذي الحجة من الشهر الجاري للدبلوم الثانوي والبرامج القصيرة للمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية (صباحي)، وتستمر إلى يوم الخميس 25 ذي الحجة 1444هـ. وتنطلق المرحلة الثانية للقبول في برامج دبلوم الكليات التقنية الصباحي والمسائي يوم الأحد 28 ذي الحجة، وتستمر حتى يوم الأربعاء 1 محرم 1445هـ. وأشار مدير عام شؤون المتدربين المهندس خالد بركات إلى أن جميع إجراءات القبول إلكترونية بدءًا من تقديم الطلب حتى إصدار الرقم التدريبي، ستكون عبر البوابة الإلكترونية (قبولي).

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